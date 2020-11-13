З'явилися нові подробиці нашумівшого шоу "Маска"

Вже скоро на каналі "Україна" відбудеться прем'єра грандіозного шоу "Маска" за всесвітньо відомим форматом The Masked Singer. І хоча деталі проєкту його творці тримають у секреті, але вже відомо, що режисерами-постановниками шоу стануть відомі далеко за межами нашої країни спеціалісти: Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Сергій Гуман і Ярослав Губський.

Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ці люди зокрема робили постановки для Cirque du Soleil, працювали над популярними шоу "Україна має талант", "X-Фактор", "Танцюють всі!", ставили сценічні номери Джамали і MELOVIN на "Євробаченні" і не тільки.

"Це шоу вже стало надзвичайно популярним у всьому світі. І для нашої країни це абсолютно унікальний, оригінальний проєкт. До речі, не думайте, що постановники знають, хто ховається за масками - це невідомо навіть нам! Ми не знаємо, яка знаменитість прихована під костюмом і які у неї здібності. У цьому величезний інтерес, загадки завжди притягують. У нашій адаптації буде багато креативу, творчості, новаторського підходу. Ми багато працювали за кордоном, зокрема над проєктами з віртуальною реальністю. Тому в нашу "Маску" внесемо всі ті елементи, які так приваблюють глядачів - яскравий графічний контент, 3D-матрицю, доповнену реальність. До речі, готуємо й унікальну сцену - безумовно, вона перегукуватиметься з форматною, але ми запропонуємо абсолютно автентичне рішення. Загалом - усією країною зануримося в неймовірний світ загадки і перфомансу", - розповів про довгоочікуване шоу Томільченко.

Його колега Олександр Братковський запевняє: на глядачів чекає небачене раніше як за масштабом, так і за атмосферою шоу, в якому буде багато гумору і таємниць.

Ярослав Губський і Сергій Гуман (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що український проєкт "Маска" складатиметься з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вразить своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детективу на каналі "Україна" стануть українські зірки - актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Та їхні особистості - таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук, який нещодавно показав подарунок, що підготував дружині до весілля.

Трейлер шоу "Маска"

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