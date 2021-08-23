Праздничное шоу ко Дню Независимости: где смотреть по ТВ

В День Независимости, 24 августа, в 17:40 телезрители увидят грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" , в котором примут участие самые популярные артисты.

Больше деталей про праздничный концерт ко Дню Независимости на канале "Украина" - читайте в нашем материале ниже.

Известно, что часть артистов будут петь свои хиты, а некоторые исполнят композиции своих коллег, но презентуют их в совершенно новом прочтении.

Например, певица Анастасия Приходько исполнит всем известный хит Ирины Билык "Так просто".

Сама Билык, помимо своей песни "Любовь яд", также споет трек "Океанами стали" из репертуара ALEKSEEV.

А вот Алексеев презентует композицию "Зіронька" Александра Пономарева.

Суперстар Настя Каменских порадует поклонников невероятно чувственной песней "Обіцяю".

NK (фото: пресс-служба канала "Украина")

Порадует зрителей новой версией композиции Гайтаны "Два вікна" Артем Пивоваров, но в выступлении зрители услышат и ноты его суперхита "Дежавю", который взорвал все украинские чарты.

"Это будет некий римейк, обещаю - очень интересный. Помню, в юношеские годы я пел на конкурсах песни Гайтаны. Она, на мой взгляд, – один из самых фирменных музыкантов нашей страны. Ее голос, манера исполнения очень вдохновляли меня", - раскрывает карты артист.

Олег Винник споет свою легендарную "Вовчицю" и... хит Христины Соловий "Тримай".

Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")

Победительница Евровидения Руслана в праздничном шоу канала "Украина" исполнит свой хит "Дикі танці".

А легендарная группа "Воплі Відоплясова" выступит с одной из самых популярных украинских песен "День народження". Оказывается, создавая этот хит, его авторы вкладывали в него несколько иной смысл, чем сейчас привыкли считать.

"Когда мы с ВВ писали эту песню, то задумывали, что это рождение чувств, любви. Но так случилось, что мы играем ее на всех выдающихся датах - в дни рождения, на юбилеях и теперь, что очень ответственно - на юбилее нашей матери Украины", - отметил Олег Скрипка.

Олег Скрипка (фото: пресс-служба канала "Украина")

Популярная певица, капитан звездной "сотни" нового вокального проекта "Співають всі!" Наталья Могилевская, которая мечтает изменить Гимн Украины, исполнит свои хиты "Я завелась" и "Відірватись від землі".

А всенародная любимица VERKA SERDUCHKA зажжет под композиции "Гуляночка", "Make It Rain Champagne" и "Dancing Lasha Tumbai".

VERKA SERDUCHKA​​​​​​​ (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также в шоу "З Днем народження, Україно!" зрители увидят впечатляющие выступления MONATIK, TAYANNA, Павла Зиброва, Оли Цибульской, Оли Поляковой, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, DZIDZIO, KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Go A и многих других.