Праздничное шоу ко Дню Независимости: где смотреть по ТВ
В День Независимости, 24 августа, в 17:40 телезрители увидят грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие самые популярные артисты.
Больше деталей про праздничный концерт ко Дню Независимости на канале "Украина" - читайте в нашем материале ниже.
Известно, что часть артистов будут петь свои хиты, а некоторые исполнят композиции своих коллег, но презентуют их в совершенно новом прочтении.
Например, певица Анастасия Приходько исполнит всем известный хит Ирины Билык "Так просто".
Сама Билык, помимо своей песни "Любовь яд", также споет трек "Океанами стали" из репертуара ALEKSEEV.
А вот Алексеев презентует композицию "Зіронька" Александра Пономарева.
Суперстар Настя Каменских порадует поклонников невероятно чувственной песней "Обіцяю".
NK (фото: пресс-служба канала "Украина")
Порадует зрителей новой версией композиции Гайтаны "Два вікна" Артем Пивоваров, но в выступлении зрители услышат и ноты его суперхита "Дежавю", который взорвал все украинские чарты.
"Это будет некий римейк, обещаю - очень интересный. Помню, в юношеские годы я пел на конкурсах песни Гайтаны. Она, на мой взгляд, – один из самых фирменных музыкантов нашей страны. Ее голос, манера исполнения очень вдохновляли меня", - раскрывает карты артист.
Олег Винник споет свою легендарную "Вовчицю" и... хит Христины Соловий "Тримай".
Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")
Победительница Евровидения Руслана в праздничном шоу канала "Украина" исполнит свой хит "Дикі танці".
А легендарная группа "Воплі Відоплясова" выступит с одной из самых популярных украинских песен "День народження". Оказывается, создавая этот хит, его авторы вкладывали в него несколько иной смысл, чем сейчас привыкли считать.
"Когда мы с ВВ писали эту песню, то задумывали, что это рождение чувств, любви. Но так случилось, что мы играем ее на всех выдающихся датах - в дни рождения, на юбилеях и теперь, что очень ответственно - на юбилее нашей матери Украины", - отметил Олег Скрипка.
Олег Скрипка (фото: пресс-служба канала "Украина")
Популярная певица, капитан звездной "сотни" нового вокального проекта "Співають всі!" Наталья Могилевская, которая мечтает изменить Гимн Украины, исполнит свои хиты "Я завелась" и "Відірватись від землі".
А всенародная любимица VERKA SERDUCHKA зажжет под композиции "Гуляночка", "Make It Rain Champagne" и "Dancing Lasha Tumbai".
VERKA SERDUCHKA (фото: пресс-служба канала "Украина")
Также в шоу "З Днем народження, Україно!" зрители увидят впечатляющие выступления MONATIK, TAYANNA, Павла Зиброва, Оли Цибульской, Оли Поляковой, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, DZIDZIO, KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Go A и многих других.
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