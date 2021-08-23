Святкове шоу до Дня Незалежності: де дивитися по ТБ

У День Незалежності, 24 серпня, о 17:40 телеглядачі побачать грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" , в якому візьмуть участь найпопулярніші артисти.

Більше деталей про святковий концерт до Дня Незалежності на каналі "Україна" - читайте в нашому матеріалі нижче.

Відомо, що частина артистів співатимуть свої хіти, а деякі виконають композиції своїх колег, але презентують їх в абсолютно новому прочитанні.

Наприклад, співачка Анастасія Приходько виконає всім відомий хіт Ірини Білик "Так просто".

Сама Білик, крім своєї пісні "Любовь яд", також заспіває трек "Океанами стали" з репертуару ALEKSEEV.

А ось Алексєєв презентує композицію "Зіронька" Олександра Пономарьова.

Суперстар Настя Каменських порадує шанувальників неймовірно чуттєвою піснею "Обіцяю".

NK (фото: прес-служба каналу "Україна")

Порадує глядачів новою версією композиції Гайтани "Два вікна" Артем Пивоваров, але у виступі глядачі почують і ноти його суперхіта" Дежавю", який підірвав всі українські чарти.

"Це буде якийсь рімейк, обіцяю - дуже цікавий. Пам'ятаю, в юнацькі роки я співав на конкурсах пісні Гайтани. Вона, на мій погляд, – один з найбільш фірмових музикантів нашої країни. Її голос, манера виконання дуже надихали мене", - розкриває карти артист.

Олег Винник заспіває свою легендарну "Вовчицю" і... хіт Христини Соловій "Тримай".

Олег Винник (фото: прес-служба каналу "Україна")

Переможниця Євробачення Руслана у святковому шоу каналу "Україна" виконає свій хіт "Дикі танці".

А легендарний гурт" Воплі Відоплясова "виступить з однією з найпопулярніших українських пісень "День народження". Виявляється, створюючи цей хіт, його автори вкладали в нього дещо інший сенс, ніж зараз звикли вважати.

"Коли ми з ВВ писали цю пісню, то задумували, що це народження почуттів, любові. Але так сталося, що ми граємо її на всіх видатних датах - у дні народження, на ювілеях і тепер, що дуже відповідально - на ювілеї нашої Матері України", - зазначив Олег Скрипка.

Олег Скрипка (фото: прес-служба каналу "Україна")

Популярна співачка, капітан зіркової "сотні" нового вокального проекту "Співають всі!" Наталія Могилевська, яка мріє змінити Гімн України, виконає свої хіти "Я завелася" і "Відірватися від землі".

А всенародна улюблениця VERKA SERDUCHKA запалить під композиції "Гуляночка", "Make It Rain Champagne" і "Dancing Lasha Tumbai".

VERKA SERDUCHKA (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також у шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі побачать вражаючі виступи MONATIK, TAYANNA, Павла Зіброва, Олі Цибульської, Олі Полякової, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, DZIDZIO, KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Go A і багатьох інших.