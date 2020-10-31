Рандеву героини "Холостячки" обернулось похищением, а спор между соперниками - дракой

Ксения Мишина пережила действительно необычное рандеву и стала "жертвой" похищения во втором выпуске шоу "Холостячка" - 31-летнюю популярную украинскую актрису увез на мотоцикле один из участников реалити, когда девушка спешила на свидание с другим.

Теперь Игорь Бабко, который планировал отвезти Ксению во Львов на уик-енд, остался с носом, а хитрый и предприимчивый Назар Дзивульский во 2 выпуске проекта провел с девушкой весь день и даже познакомил с сыном и бывшей женой.

При этом главная героиня реалити "Холостячка", которое выходит на телеканале СТБ, не только не рассердилась на своего похитителя, но и вручила ему бутоньерку.

Дзивульский перехватил свидание у Игоря, когда тот на вокзале дожидался Мишину, чтобы отправиться в поездку. Но актриса не пришла, и бизнесмен опоздал на поезд и вернулся в дом к остальным участникам.

Ксения же не смогла приехать по той причине, что Назар на байке перехватил ее в Киеве на авто и увез прыгать с моста над Днепром с банджи, и после экстремальных прыжков с моста он сравнил эмоции с оргазмом и даже заявил, что на проекте уже "состоялся первый секс".

Ксению Мишину "похитил" участник шоу Назар Дзивульский и увез на мотоцикле (фото: скриншот с видео)

Затем пара отправилась гулять в парк аттракционов, где они прыгали уже на батутах с сыном Дзивульского.

Когда же он признался, что "выкрал" девушку у своего конкурента, Мишина решила разузнать, почему Бабко так легко ее отпустил. Впрочем, уже после встречи и разговора она поняла, что Игоря просто обвели вокруг пальца, и в этом он не виноват. Ему актриса тоже вручила знаковую бутоньерку.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Но эксцессы на этом на втором выпуске шоу не закончились. 29-летний спортсмен Артем Шепель не сдержал эмоций после словесной перепалки с ведущим и сценаристом Андреем и дал пощечину одному из участников, который вмешался в спор и пытался его успокоить.

Видео: на проекте "Холостячка" произошла первая драка

"Ты сказал мне "закрой рот", держи - я тебе его закрыл. Я сделал то, что должен как мужчина. Подбил сладкого мальчика Сережу за его длинный язык", - так объяснил свою выходку Артем.

Позже участники успокоились и переговорили, Шепель извинился и парни заключили мировую.

Добавим также, что при разговоре Артема и Ксении вспыльчивый спортсмен пообещал, что впредь будет себя контролировать и подобное больше не повторится.

Видео: Шоу "Холостячка" - второй выпуск стал по-настоящему горячим и полным скандалов

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