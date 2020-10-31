Рандеву героїні "Холостячки" обернулося викраденням, а суперечка між суперниками - бійкою

Ксенія Мішина пережила дійсно незвичайне рандеву і стала "жертвою" викрадення у другому випуску шоу "Холостячка" - 31-річну популярну українську актрису відвіз на мотоциклі один з учасників реаліті, коли дівчина поспішала на побачення з іншим.

Тепер Ігор Бабко, який планував відвезти Ксенію до Львова на уїк-енд, залишився з носом, а хитрий і підприємливий Назар Дзивульський у 2 випуск проекту провів з дівчиною весь день і навіть познайомив із сином та колишньою дружиною.

При цьому головна героїня реаліті "Холостячка", яке виходить на телеканалі СТБ, не тільки не розсердилася на свого викрадача, але і вручила йому бутоньєрку.

Дзивульский перехопив побачення в Ігоря, коли той на вокзалі чекав Мішину, щоб відправитися в поїздку. Але актриса не прийшла, і бізнесмен запізнився на потяг і повернувся в будинок до інших учасників.

Ксенія ж не змогла приїхати з тієї причини, що Назар на байку перехопив її у Києві на авто та відвіз стрибати з мосту над Дніпром з банджі, й після екстремальних стрибків з мосту він порівняв емоції з оргазмом і навіть заявив, що на проекті "відбувся перший секс".

Ксенію Мішину "викрав" учасник шоу Назар Дзивульский і відвіз на мотоциклі (фото: скріншот з відео)

Потім пара відправилася гуляти в парк атракціонів, де вони вже стрибали вже на батутах з сином Дзивульского.

Коли ж він зізнався, що "викрав" дівчину у свого конкурента, Мішина вирішила дізнатися, чому Бабко так легко відпустив її. Втім, вже після зустрічі та розмови вона зрозуміла, що Ігоря просто обвели навколо пальця, і в цьому він не винен. Йому актриса теж вручила знакову бутоньєрку.

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Але ексцеси на цьому на другому випуску шоу не закінчилися. 29-річний спортсмен Артем Шепель не стримав емоцій після словесної перепалки з ведучим і сценаристом Андрієм і дав ляпаса одному з учасників, який втрутився в суперечку і намагався його заспокоїти.

Відео: на проекті "Холостячка" відбулася перша бійка

"Ти сказав мені "закрий рот", тримай - я тобі його закрив. Я зробив те, що повинен чоловік. Підбив солодкого хлопчика Сергійка за його довгий язик", - так пояснив свою витівку Артем.

Пізніше учасники заспокоїлися і переговорили, Шепель вибачився і хлопці уклали мирову.

Додамо також, що при розмові Артема та Ксенії запальний спортсмен пообіцяв, що надалі буде себе контролювати і подібне більше не повториться.

Відео: Шоу "Холостячка" - другий випуск став по-справжньому гарячим і повним скандалів

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