Рассекречены имена звездных детективов второго сезона гипершоу "Маска"

С этими звездными аналитиками миллионы зрителей в первом сезоне в течение 12 недель упражнялись в разгадывании "головоломок", пытаясь рассекретить лица участников шоу, искусно замаскированных в костюмах. Теперь популярным певцам и певицам предстоит снова собраться вместе, чтобы вычислить очередных "ряженых".

"Знаю, что поклонники шоу "Маска" с нетерпением ждали возвращения любимого проекту, и я рада объявить зрителям о нашей встрече в новом сезоне уже совсем скоро", - отметила Нстя Каменских.

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

NK призналась, что не может дождаться эфиров, чтобы поделиться впечатлениями с поклонниками от увиденных ярких костюмов и новых героев.

"Думаю, что на этот раз нас будут пытаться запутать еще больше. Поэтому буду менять стратегию и тактики, чтобы обращать внимание на еще больше деталей и подсказок", - заинтриговала артистка.

Олег Винник, который на собственном опыте узнал в первом сезоне, как выступать на шоу "Маска" в костюме, рассказал, что с удовольствием вернется в загадочную мистическую атмосферу гипершоу "в ожидании новых бомбастичних персонажей и голосов, неожиданных моментов, ярких перевоплощений".

Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")

"А главное - в предвкушении эмоций, которые получаешь на съемочной площадке. Чувствую, что это будет впечатляющий сезон! Конечно же, самое интересное, кто станет победителем, ведь ему достанется всего - пройти дистанцию ​​до конца" - высказался певец.

Сможет ли DZIDZIO и в этот раз отгадать нескольких своих коллег, которые прятались под масками, и справиться с загадками новых героев, можно будет узнать уже скоро.

Михаил Хома DZIDZIO (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Я с нетерпением ждал возвращения гипершоу "Маска" и очень рад снова стать звездным детективом! Знаю, как команда шоу умеет удивлять, поэтому у меня большие надежды, что этот сезон будет еще ярче, еще неожиданнее и еще сложнее, что означает - максимально интересным для детективов и зрителей! Мы снова соберемся вместе, чтобы сыграть в интересную игру!" - поделился ожиданиями Михаил Хома.

Оля Полякова, в свою очередь, считает "Маску" не просто шоу, а также захватывающей игрой с невероятной атмосферой.

Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")

"И я не могу себе отказать в удовольствии принять участие в этом красивом, масштабном, интересном проекте, где я чувствую себя счастливой и мне так хорошо! Я получила массу удовольствия в первом сезоне и хочу получать его во втором! Получать и делиться со зрителем!" - отметила Королева ночи.

Напомним, во втором сезоне шоу "Маска" будет участвовать двадцатка совершенно новых героев, и одним из них стал таинственный персонаж Скандал.

Ведущим проекта останется Владимир Остапчук.