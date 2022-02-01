Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства

В начале эпизода под названием "Ты, кто не может видеть, подумай о тех, кто может", Ру (Зендая), главная героиня шоу, размышляет о том, как сильно она влюбилась в Джулс (Хантер Шафер), свою девушку.

"Рождение Венеры" (фото: HBO)

"Я не думаю, что вы понимаете, как сильно я люблю Джулс", - говорит Ру за кадром, прежде чем проносится серия кадров, призванных напомнить о мировых шедеврах искусства и кино.

Джон Леннон и Йоко Оно (фото: HBO)

В сцене появляются точные копии известных картин эпохи Возрождения, 20-го века и сцены из фильмов.

"Влюбленные"(фото: HBO)

Чтобы показать, насколько близки Ру и Джулс, создатели картины решили представить их в разных образах из знаменитых произведений.

Автопортрет Фриды Кало (фото: HBO)

Например, они оказываются в картинах Боттичелли "Рождение Венеры", "Автопортрете в образе Техуаны" Фриды Кало, "Влюблённых" Рене Магритт, воссоздают обложку Rolling Stone c Йоко Оно и Джоном Ленноном и сцены из фильмов "Приведение", "Титаник" и "Горбатая гора".

"Привидение" (фото: HBO)

"Титаник" (фото: HBO)

"Горбатая гора" (фото: HBO)