Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва

Творці серіалу "Ейфорія" в останньому епізоді з точністю відтворили відомі картини, фотографії та сцени з фільмів.
У четвертому епізоді серіалу під час любовної сцени автори вирішили вдатися до незвичайного методу, щоб показати стосунки між персонажами Зендеї та Хантер Шафер.
На початку епізоду під назвою "Ти, хто не може бачити, подумай про тих, хто може", Ру (Зендая), головна героїня шоу, розмірковує про те, як сильно вона закохалася в Джулс (Хантер Шафер), свою дівчину.
"Я не думаю, що ви розумієте, як сильно я люблю Джулс", - говорить Ру за кадром, перш ніж проноситься серія кадрів, покликаних нагадати про світові шедеври мистецтва і кіно.
У сцені з'являються точні копії відомих картин епохи Відродження, 20 століття та сцени з фільмів.
Щоб показати, наскільки близькі Ру і Джулс, творці картини вирішили представити їх у різних образах з відомих творів.
Наприклад, вони опиняються в картинах Боттічеллі "Народження Венери", "Автопортреті в образі Техуани" Фріди Кало, "Закоханих" Рене Магрітт, відтворюють обкладинку Rolling Stone з Йоко Оно та Джоном Ленноном та сцени з фільмів "Привид", "Титанік" та Горбата гора".
Раніше ми писали про те, як акторка-трансгендер Хантер Шафер сходила на побачення з колегою з серіалу "Ейфорія".
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