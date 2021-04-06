В шоу "Маска" раскроют личности трех сильнейших участников: когда это произойдет?

На протяжение одиннадцати недель миллионы зрителей следили за выступлениями и борьбой участников. И уже в эту субботу трое сильнейших героев - романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог - сразятся за победу в проекте и наконец покажут свои лица.

Чем еще удивит финал "Маски" зрителей, какие сюрпризы готовят организаторы, чем уже покорил этот проект украинцев - читайте в нашем материале ниже.

Финалисты "Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Над впечатляющими номерами шоу "Маска" работали 4 топовых украинских режиссера-постановщика - Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. За это время они создали 76 ярчайших номеров, которые удивляли, веселили и трогали зрителей в самое сердце.

Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе с артистами подготовил 76 любимых хитов мирового шоу-бизнеса, а ведущий Владимир Остапчук примерил 10 впечатляющих образов из кинематографа. Кстати, в гранд-финале шоу Вова удивит новым перевоплощением и продемонстрирует свои вокальные умения.

"Я убежден, что в эту субботу все украинские зрители будут прикованы к экранам телевизоров, ведь это финал самого популярного и непредсказуемого шоу "Маска". Одиннадцать недель бескомпромиссной и ожесточенной борьбы между нашими фантастическими масками и наконец зрители увидят развязку - гранд-финал феерического проекта", - комментирует Остапчук.

Владимир Остапчук и звездный детектив шоу Андрей Данилко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Интересно, что несмотря на то, что украинский проект "Маска" - это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer, который выходит в около 40 странах мира, подобных нашим костюмам, созданным дизайнерами Лесей Патокой и Назаром Дидыком, нет ни в одной другой версии.

Каждый образ - абсолютно уникален, созданный вручную лучшими мастерами нашей страны, именно поэтому их можно рассматривать часами.

"Оживили" этих героев самые яркие украинские звезды. Так, под маской киберпанка Буйвола скрывался любимец украинских зрителей Олег Винник, который впоследствии присоединился к команде звездных детективов и вместе с непревзойденными Настей Каменских, Андреем Данилко, Олей Поляковой и DZIDZIO разгадывал личности участников.

Кто еще принимал участие в "Маске"?

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы - хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы - певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы - психолог Наталья Холоденко.

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы - певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара - телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка - музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома - продюсер Иракли Макацария.

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.