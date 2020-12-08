Сижу и переживаю: шокированный Андрей Данилко заинтриговал заявлением

Андрей Данилко станет звездным детективом грандиозного шоу "Маска", которое уже скоро выйдет на канале "Украина".

Певец, чей сценический образ Верки Сердючки знают далеко за пределами нашей страны, признается: переживает перед стартом проекта.

"Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? Так что буду откровенным – сижу, переживаю – угадаю-не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще", – говорит Данилко.

Андрей Данилко (фото: пресс-служба канала "Украина")

В компании других звездных детективов шоу артист выдвигать свои версии, которые украинские знаменитости могут скрываться под масками.

"Андрей Данилко – музыкальный тяжеловес, который может обсудить не только вокальные данные участников, но и их артистические способности, характер, харизму, возможность преображаться. Он с интересом наблюдает за нашими участниками, отмечает мельчайшие подробности, часто парирует ведущему проекта Владимиру Остапчуку и не забывает подшучивать над коллегами", – отметили организаторы шоу.

Напомним, что задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться отгадать, какие знаменитости скрываются под масками. Включаясь в эту захватывающую игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им вопросы.

Кроме Данилко звездными детективами гипершоу станут поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный DZIDZIO и суперстар Настя Каменских.

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