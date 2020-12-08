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Сиджу і переживаю: шокований Андрій Данилко заінтригував заявою

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 13:12
Сиджу і переживаю: шокований Андрій Данилко заінтригував заявою Андрій Данилко (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Андрій Данилко стане зірковим детективом грандіозного шоу "Маска", яке вже скоро вийде на каналі "Україна".

Співак, чий сценічний образ Вєрки Сердючки знають далеко за межами нашої країни, зізнається: переживає перед стартом проєкту.

"Готуючись до шоу, дивився його аналоги в інших країнах і був шокований: ось як можна зрозуміти, хто ховається за масками? Тож буду відвертим – сиджу, переживаю – відгадаю-не відгадаю, хоча зі знайомими має бути простіше", – каже Данилко.

Сиджу і переживаю: шокований Андрій Данилко заінтригував заявою

Андрій Данилко (фото: прес-служба каналу "Україна")

У компанії інших зіркових детективів шоу артист висуватиме свої версії, які українські знаменитості можуть ховатися під масками.

"Андрій Данилко – визнаний музичний експерт, який може обговорити не тільки вокальні дані учасників, але й їхні артистичні здібності, характер, харизму, можливість перевтілюватися. Він із цікавістю спостерігає за нашими учасниками, зазначає найдрібніші подробиці, часто парирує ведучому проєкту Володимиру Остапчуку і не забуває жартувати над колегами", – зауважили організатори шоу.

Нагадаємо, що завдання зіркових детективів у музичному шоу "Маска" – разом з телеглядачами постаратися відгадати, які знаменитості ховаються під масками. Включаючись у цю захоплюючу гру, вони також проаналізують підказки, які учасники даватимуть перед виступами, та поставлять їм запитання.

Окрім Данилка зірковими детективами гіпершоу стануть поп-королева сцени Оля Полякова, мегапопулярний DZIDZIO та суперстар Настя Каменських.

Раніше ми писали, що Юрій Нікітін розповів, у чому секрет успіху Андрія Данилка і його альтер его.

Також читайте про те, чому Геля з "СВ Шоу" покинула Вєрку Сердючку і як живе зараз.

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