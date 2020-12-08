Сиджу і переживаю: шокований Андрій Данилко заінтригував заявою
Андрій Данилко стане зірковим детективом грандіозного шоу "Маска", яке вже скоро вийде на каналі "Україна".
Співак, чий сценічний образ Вєрки Сердючки знають далеко за межами нашої країни, зізнається: переживає перед стартом проєкту.
"Готуючись до шоу, дивився його аналоги в інших країнах і був шокований: ось як можна зрозуміти, хто ховається за масками? Тож буду відвертим – сиджу, переживаю – відгадаю-не відгадаю, хоча зі знайомими має бути простіше", – каже Данилко.
Андрій Данилко (фото: прес-служба каналу "Україна")
У компанії інших зіркових детективів шоу артист висуватиме свої версії, які українські знаменитості можуть ховатися під масками.
"Андрій Данилко – визнаний музичний експерт, який може обговорити не тільки вокальні дані учасників, але й їхні артистичні здібності, характер, харизму, можливість перевтілюватися. Він із цікавістю спостерігає за нашими учасниками, зазначає найдрібніші подробиці, часто парирує ведучому проєкту Володимиру Остапчуку і не забуває жартувати над колегами", – зауважили організатори шоу.
Нагадаємо, що завдання зіркових детективів у музичному шоу "Маска" – разом з телеглядачами постаратися відгадати, які знаменитості ховаються під масками. Включаючись у цю захоплюючу гру, вони також проаналізують підказки, які учасники даватимуть перед виступами, та поставлять їм запитання.
Окрім Данилка зірковими детективами гіпершоу стануть поп-королева сцени Оля Полякова, мегапопулярний DZIDZIO та суперстар Настя Каменських.
Раніше ми писали, що Юрій Нікітін розповів, у чому секрет успіху Андрія Данилка і його альтер его.
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