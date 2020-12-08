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Сижу и переживаю: шокированный Андрей Данилко заинтриговал заявлением

Автор: Lite

Андрей Данилко станет звездным детективом грандиозного шоу "Маска", которое уже скоро выйдет на канале "Украина".

Певец, чей сценический образ Верки Сердючки знают далеко за пределами нашей страны, признается: переживает перед стартом проекта.

"Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? Так что буду откровенным – сижу, переживаю – угадаю-не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще", – говорит Данилко.

Андрей Данилко (фото: пресс-служба канала "Украина")

В компании других звездных детективов шоу артист выдвигать свои версии, которые украинские знаменитости могут скрываться под масками.

"Андрей Данилко – музыкальный тяжеловес, который может обсудить не только вокальные данные участников, но и их артистические способности, характер, харизму, возможность преображаться. Он с интересом наблюдает за нашими участниками, отмечает мельчайшие подробности, часто парирует ведущему проекта Владимиру Остапчуку и не забывает подшучивать над коллегами", – отметили организаторы шоу.

Напомним, что задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться отгадать, какие знаменитости скрываются под масками. Включаясь в эту захватывающую игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им вопросы.

Кроме Данилко звездными детективами гипершоу станут поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный DZIDZIO и суперстар Настя Каменских.

Ранее мы писали, что Юрий Никитин рассказал, в чем секрет успеха Андрея Данилко и его альтер эго.

Также читайте о том, почему Геля из "СВ Шоу" покинула Верку Сердючку и как живет сейчас.

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Новости Украины Андрей Данилко