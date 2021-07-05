"Співають всі": появились первые фото со съемок грандиозного ТВ-шоу
Cтартовали съемки нового вокального шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now.
Известно, что этот развлекательный проект выходит почти в двух десятках стран мира, но украинская адаптация от канала "Украина" будет значительно отличаться от других версий.
Чем именно будет отличаться украинское шоу - читайте в нашем материале ниже. Также предлагаем вам первые фото со съемочной площадки.
В чем фишка "Співають всі"
Согласно британскому формату All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков - 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников - по двое лучших из каждого выпуска.
В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей.
"В нашей адаптации будет большее количество участников, чем в других странах - как в отборах, так и в финале. Соответственно, зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере полмиллиона гривен будет еще ожесточеннее", - говорят организаторы.
Кроме того, в каждом эпизоде первым на сцене шоу "Співають всі" зрители увидят выступление одной яркой звезды украинского шоу-биза, и в каждом выпуске это будет новое имя.
"И главное - наше шоу будет наполнено юмором, любимыми хитами и настоящими украинскими талантами", - отметили авторы "Співають всі".
Первые фото со съемок "Співають всі"
Как будет проходить шоу
Решать судьбу вокалистов будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд.
Задача участника - исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать.
Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению.
В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли.
Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану - Наталье Могилевской.
Фото: Могилевская возглавит жюри шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Украина - невероятно богатая талантами страна, поэтому я всегда буду на стороне таланта. Сделаю все возможное, чтобы не упустить человека, действительно одаренного Богом, потому что таким людям без денег, связей и знакомств сложно пробиться, им нужно помогать", - отмечает Могилевская.
Интересно знать
- Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году.
- За короткое время шоу получило популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие.
- Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.
Ранее мы писали, что ведущим грандиозного проекта станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.