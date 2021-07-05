"Співають всі": з'явилися перші фото зі зйомок грандіозного ТБ-шоу

Відомо, що цей розважальний проєкт виходить майже в двох десятках країн світу, але українська адаптація від каналу "Україна" буде значно відрізнятися від інших версій.

Чим саме відрізнятиметься українське шоу - читайте в нашому матеріалі нижче. Також пропонуємо вам перші фото зі знімального майданчика.

У чому фішка "Співають всі"

Згідно з британським форматом All Together Now, перший сезон шоу налічує 6 випусків - 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників - по двоє кращих з кожного випуску.

В українській версії буде 8 епізодів, а у фіналі зійдуться аж 14 виконавців.

"У нашій адаптації буде більша кількість учасників, ніж в інших країнах - як у відборах, так і у фіналі. Відповідно, глядачі побачать більше яскравих виступів, а боротьба за перемогу і головний приз у розмірі півмільйона гривень буде ще запеклішою", - кажуть організатори.

Крім того, в кожному епізоді першим на сцені шоу "Співають всі" глядачі побачать виступ однієї яскравої зірки українського шоу-бізу, і в кожному випуску це буде нове ім'я.

"І головне - наше шоу буде наповнене гумором, улюбленими хітами та справжніми українськими талантами", - зазначили автори "Співають всі".

Перші фото зі зйомок "Співають всі"

Як буде проходити шоу

Вирішувати долю вокалістів буде грандіозне журі з 100 українських зірок.

Завдання учасника - виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і почали підспівувати.

Конкурсант отримує по одному балу від кожного експерта, який приєднався до виступу.

У фінал пройдуть тільки двоє виконавців, які набрали найбільшу кількість балів: переможець відбору потрапляє в нього автоматично, а ті, хто посіли друге і третє місця, боротимуться за це право у вокальній дуелі.

Якщо ж учасники наберуть однакову кількість балів, і журі не зможе визначити найсильнішого, приймати доленосне рішення доведеться зірковому капітану - Наталії Могилевській.

Фото: Могилевська очолить журі шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Україна - неймовірно багата талантами країна, тому я завжди буду на боці таланту. Зроблю все можливе, щоб не упустити людину, дійсно обдаровану Богом, тому що таким людям без грошей, зв'язків і знайомств складно пробитися, їм потрібно допомагати", - зазначає Могилевська.

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