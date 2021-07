"Співають всі": з'явилися перші фото зі зйомок грандіозного ТБ-шоу

Стартували зйомки нового вокального шоу "Співають всі" за всесвітньо відомим форматом All together Now.

Відомо, що цей розважальний проєкт виходить майже в двох десятках країн світу, але українська адаптація від каналу "Україна" буде значно відрізнятися від інших версій.