"Співають всі": появились первые фото со съемок грандиозного ТВ-шоу

В чем фишка "Співають всі"

Согласно британскому формату All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков - 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников - по двое лучших из каждого выпуска.

В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей.

"В нашей адаптации будет большее количество участников, чем в других странах - как в отборах, так и в финале. Соответственно, зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере полмиллиона гривен будет еще ожесточеннее", - говорят организаторы.

Кроме того, в каждом эпизоде ​​первым на сцене шоу "Співають всі" зрители увидят выступление одной яркой звезды украинского шоу-биза, и в каждом выпуске это будет новое имя.

"И главное - наше шоу будет наполнено юмором, любимыми хитами и настоящими украинскими талантами", - отметили авторы "Співають всі".

Первые фото со съемок "Співають всі"

Как будет проходить шоу

Решать судьбу вокалистов будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд.

Задача участника - исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать.

Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению.

В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли.

Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану - Наталье Могилевской.

Фото: Могилевская возглавит жюри шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Украина - невероятно богатая талантами страна, поэтому я всегда буду на стороне таланта. Сделаю все возможное, чтобы не упустить человека, действительно одаренного Богом, потому что таким людям без денег, связей и знакомств сложно пробиться, им нужно помогать", - отмечает Могилевская.

Интересно знать