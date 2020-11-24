Став відомий ще один зірковий учасник шоу "Маска": ви його знаєте

У шоу "Маска" на каналі "Україна" візьме участь співак, якого знають всі

DZIDZIO візьме участь в довгоочікуваному шоу "Маска" з Володимиром Остапчуком, яке вже скоро стартує на каналі "Україна". Мегапопулярний співак виступить в ролі одного з зіркових детективів, які разом з телеглядачами будуть вгадувати, які знаменитості ховаються під масками.

"Я з нетерпінням чекаю на початок зйомок грандіозного шоу "Маска"! Коли мене запросили бути зірковим детективом, звісно ж, я передивлявся оригінальний формат шоу в інтернеті і був вражений, наскільки грандіозно там все виглядає! Від нашого шоу очікую не менш масштабні постановки. Хочу вам сказати, що з дитинства дуже добре відгадував усі загадки, і в грі в хованки всіх знаходив дуже швидко. У мене дуже хороша інтуїція, і я сподіваюся, що всіх одразу буду вгадувати, навіть без підказок!" - розповідає DZIDZIO.

Разом з телеглядачами та іншими зірковими детективами шоу "Маска" артист буде вгадувати, хто ж може ховатися під вражаючими костюмами.

"DZIDZIO - один з найбільш яскравих і неординарних артистів в українському шоу-бізнесі, який із задоволенням бере участь у найсміливіших експериментах. Він веселий, дотепний, дуже добрий і зворушливий. DZIDZIO на ходу вигадує безліч жартів, а його прониклива манера спілкування і пильне око допоможуть йому розгадати головну таємницю проєкту", - кажуть автори шоу.

DZIDZIO візьме участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Завдання зіркових детективів у музичному шоу - разом з телеглядачами постаратися зрозуміти, які знаменитості ховаються під масками. Включаючись в цю захоплюючу гру, вони також проаналізують підказки, які учасники будуть давати перед виступами, і поставлять їм питання.

Зазначимо, що нещодавно організатори шоу вже розсекретили ім'я першого зіркового детектива гіпершоу - ним стане відома співачка, улюблениця глядачів, поп-королева української сцени Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно нова дружина ведучого "Маски" різко відповіла його колишній дружині.