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Стал известен состав первой звездной команды в шоу "Маскарад"

Автор: Роман Мирончук

Начались съемки второго сезона шоу "Маскарад", где звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения, скрываясь за образами фантастических героев, демонстрируют скрытые таланты. Они танцуют, прыгают на батуте, занимаются акробатикой и показывают другие способности.

В шоу будут принимать участие две звездных команды. При этом стали известны имена звезд из первой тройки - это телеведущая Маша Ефросинина, вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды.

Состав первой звездной команды в шоу "Маскарад" (фото: пресс-служба 1+1)

"Я с нетерпением жду старт шоу, в прошлом году я была в роли Дракоши, а сейчас хочу посмотреть на "Маскарад", с другой стороны", - отметила Санина.

Маша Ефросинина заявила, что у них очень сильная команда и они придумали стратегию, которая должна их привести к победе.

Состав первой звездной команды в шоу "Маскарад" (фото: пресс-служба 1+1)

Отметим, что за право первыми открыть артиста, который скрывается в костюме, команды будут соревноваться в конкурсе "Липсинк батл".

Кто из звезд займет место в команде конкурентов, станет известно в ближайшее время.

Напомним, новым ведущим шоу "Маскарад" стал Тимур Мирошниченко. Он признался, что воспринимает шоу как настоящий праздник.

Мы также писали о том, что в первом сезоне разгорелся скандал вокруг плагиата на шоу "Маскарад".

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