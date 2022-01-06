Стали известны самые любимые среди украинцев ТВ-шоу

Шоу "Маска" на канале "Украина" стало самым популярным телепроектом, который смотрели украинские зрители в 2021 году.
Какие еще проекты смотрели украинцы в прошлом году - читайте в нашем материале ниже.
Так, лидерами прошлого года кроме двух сезонов "Маски" стали также: народное певческое шоу "Співають всі", кастинг второго сезона которого продолжается в настоящий момент, проект к 30 годовщине обретения Независимости "С Днем рождения, Украина!", праздничные концерты "Независимость в нашей ДНК. День рождения страны" и "Музыкальная платформа".
А матч национальных сборных Украины и Англии на Евро 2020 установил абсолютный рекорд по просмотру по всем основным аудиториям среди всех программ в 2021 году.
Этот проект по формату мирового бестселлера The Masked Singer стартовал в эфире канала "Украина" в январе.
Первый сезон стал абсолютным рекордсменом среди крупных праймовых шоу - его посмотрели 14,5 млн украинцев.
Кроме того, лучшим развлекательным шоу новогодней ночи стал масштабный проект "Новогодняя Маска".
Среди фильмов и телесериалов, показы которых били рекорды на канале, стоит отметить комедию-квест "Де гроші" с Адой Роговцевой и Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главных ролях и сериал "Женский врач-5".
Трейлер фильма "Де гроші"
В топ премьерных сериалов года также вошли:
Ранее мы рассказывали, кто победил в телеконкурсе "Україна має талант" и довел зрителей до слез.