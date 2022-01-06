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Стали известны самые любимые среди украинцев ТВ-шоу

Автор: Lite

Шоу "Маска" на канале "Украина" стало самым популярным телепроектом, который смотрели украинские зрители в 2021 году.

Какие еще проекты смотрели украинцы в прошлом году - читайте в нашем материале ниже.

Так, лидерами прошлого года кроме двух сезонов "Маски" стали также: народное певческое шоу "Співають всі", кастинг второго сезона которого продолжается в настоящий момент, проект к 30 годовщине обретения Независимости "С Днем рождения, Украина!", праздничные концерты "Независимость в нашей ДНК. День рождения страны" и "Музыкальная платформа".

А матч национальных сборных Украины и Англии на Евро 2020 установил абсолютный рекорд по просмотру по всем основным аудиториям среди всех программ в 2021 году.

Шоу "Маска" побило рекорды

Этот проект по формату мирового бестселлера The Masked Singer стартовал в эфире канала "Украина" в январе.

Первый сезон стал абсолютным рекордсменом среди крупных праймовых шоу - его посмотрели 14,5 млн украинцев.

Кроме того, лучшим развлекательным шоу новогодней ночи стал масштабный проект "Новогодняя Маска".

Популярные сериалы и фильмы на ТВ

Среди фильмов и телесериалов, показы которых били рекорды на канале, стоит отметить комедию-квест "Де гроші" с Адой Роговцевой и Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главных ролях и сериал "Женский врач-5".

Трейлер фильма "Де гроші"

В топ премьерных сериалов года также вошли:

  • "Я заберу твою семью"
  • "Мертвые лилии"
  • "Клятва врача"
  • "Тайная любовь. Возвращение"
  • "Добрая душа"
  • "Бриллиантовая корона"
  • "Вспомнить себя"
  • "Нарисуй мне маму"
  • "Формула счастья"
  • "Топтун"
  • "Люся Интерн"
  • "Детский охранник"

Ранее мы рассказывали, кто победил в телеконкурсе "Україна має талант" и довел зрителей до слез.

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