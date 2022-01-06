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Стали відомі найулюбленіші серед українців ТБ-шоу

Автор: Lite

Шоу "Маска" на каналі "Україна" стало найпопулярнішим телепроєктом, який дивилися українські глядачі в 2021 році.

Які ще проєкти дивилися українці минулого року - читайте в нашому матеріалі нижче.

Так, лідерами минулого року окрім двох сезонів "Маски" стали також: народне співоче шоу "Співають всі", кастинг другого сезону якого триває зараз, проєкт до 30 річниці здобуття Незалежності "З Днем народження, Україно!", святкові концерти "Незалежність в нашій ДНК. День народження країни" і "Музична платформа".

А матч національних збірних України та Англії на Євро 2020 встановив абсолютний рекорд по перегляду за всіма основними аудиторіями серед усіх програм у 2021 році.

Шоу "Маска" побило рекорди

Цей проєкт за форматом світового бестселера The Masked Singer стартував в ефірі каналу "Україна" у січні.

Перший сезон став абсолютним рекордсменом серед великих праймових шоу - його переглянули 14,5 млн українців.

Крім того, найкращим розважальним шоу новорічної ночі став масштабний проєкт "Новорічна Маска".

Популярні серіали і фільми на ТБ

Серед фільмів і телесеріалів, покази яких били рекорди на каналі, варто відзначити комедію-квест "Де гроші" з Адою Роговцевою та Михайлом Хомою (DZIDZIO) у головних ролях і серіал "Жіночий лікар-5".

Трейлер фільму "Де гроші"

До топу прем’єрних серіалів року також увійшли:

  • "Я заберу твою сім'ю"
  • "Мертві лілії"
  • "Клятва лікаря"
  • "Таємне кохання. Повернення"
  • "Добра душа"
  • "Діамантова корона"
  • "Згадати себе"
  • "Намалюй мені маму"
  • "Формула щастя"
  • "Топтун"
  • "Люся Інтерн"
  • "Дитячий охоронець"

Раніше ми розказували, хто переміг у телеконкурсі "Україна має талант" та довів глядачів до сліз.

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