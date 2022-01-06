Стали відомі найулюбленіші серед українців ТБ-шоу

Так, лідерами минулого року окрім двох сезонів "Маски" стали також: народне співоче шоу "Співають всі", кастинг другого сезону якого триває зараз, проєкт до 30 річниці здобуття Незалежності "З Днем народження, Україно!", святкові концерти "Незалежність в нашій ДНК. День народження країни" і "Музична платформа".

А матч національних збірних України та Англії на Євро 2020 встановив абсолютний рекорд по перегляду за всіма основними аудиторіями серед усіх програм у 2021 році.

Шоу "Маска" побило рекорди

Цей проєкт за форматом світового бестселера The Masked Singer стартував в ефірі каналу "Україна" у січні.

Перший сезон став абсолютним рекордсменом серед великих праймових шоу - його переглянули 14,5 млн українців.

Крім того, найкращим розважальним шоу новорічної ночі став масштабний проєкт "Новорічна Маска".

Популярні серіали і фільми на ТБ

Серед фільмів і телесеріалів, покази яких били рекорди на каналі, варто відзначити комедію-квест "Де гроші" з Адою Роговцевою та Михайлом Хомою (DZIDZIO) у головних ролях і серіал "Жіночий лікар-5".

Трейлер фільму "Де гроші"

До топу прем’єрних серіалів року також увійшли: