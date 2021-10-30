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Стало известно, кто примет участие во втором выпуске "Маски"

Автор: Lite

В субботу, 30 октября, в 21:00 зрители канала "Украина" увидят второй выпуск второго сезона шоу "Маска". В этот вечер на сцену выйдут семь удивительных участников, которые будут веселить, запутывать и поражать своими талантами.

Как пройдет 2 выпуск проекта, кто будет участвовать в нем - читайте и смотрите в нашем материале далее.

Кто будет выступать во 2 выпуске 2 сезона "Маски"

Во втором выпуске гипершоу на сцене появятся 7 новых невероятных героев:

  • фантастический белый Тигр
  • веселый Шмель
  • эпатажный Скандал
  • романтическая Горилла
  • легендарный Грифон
  • лирический Мухомор
  • трогательный Совенок

2 выпуск "Маски" выйдет 30 октября (фото: пресс-служба канала "Украина")

Яркие и зажигательные участники поделятся первыми подсказками о себе и подарят зрителям невероятные выступления на сцене проекта.

И хотя цель каждого - запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться не рассекреченными, в конце выпуска поклонники популярного шоу все же узнают имя одного из героев.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что уже во втором выпуске звездные детективы появятся на сцене в ярких номерах новых участников.

Так, например, Олег Винник присоединится к выступлению романтической Гориллы.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила роскошным декольте прямо в эфире ТВ-шоу.

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