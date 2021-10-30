Стало известно, кто примет участие во втором выпуске "Маски"

Кто будет выступать во 2 выпуске 2 сезона "Маски"

Во втором выпуске гипершоу на сцене появятся 7 новых невероятных героев:

фантастический белый Тигр

веселый Шмель

эпатажный Скандал

романтическая Горилла

легендарный Грифон

лирический Мухомор

трогательный Совенок

2 выпуск "Маски" выйдет 30 октября (фото: пресс-служба канала "Украина")

Яркие и зажигательные участники поделятся первыми подсказками о себе и подарят зрителям невероятные выступления на сцене проекта.

И хотя цель каждого - запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться не рассекреченными, в конце выпуска поклонники популярного шоу все же узнают имя одного из героев.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что уже во втором выпуске звездные детективы появятся на сцене в ярких номерах новых участников.

Так, например, Олег Винник присоединится к выступлению романтической Гориллы.