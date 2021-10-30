Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску "Маски"

Хто виступатиме у 2 випуску 2 сезону "Маски"

У другому випуску гіпершоу на сцені з'являться 7 нових неймовірних героїв:

фантастичний Білий Тигр

веселий Джміль

епатажний Скандал

романтична Горила

легендарний Грифон

ліричний Мухомор

зворушливе Совеня

2 випуск "Маски" вийде 30 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")

Яскраві та запальні учасники поділяться першими підказками про себе та подарують глядачам неймовірні виступи на сцені проекту.

І хоча мета кожного-заплутати глядачів і зіркових детективів і як можна довше залишитися не розсекреченими, в кінці випуску шанувальники популярного шоу все ж дізнаються ім'я одного з героїв.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що вже у другому випуску зіркові детективи з'являться на сцені в яскравих номерах нових учасників.

Так, наприклад, Олег Винник приєднається до виступу романтичної Горили.