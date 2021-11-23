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Хто стане новою "Холостячкою": Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

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Вівторок 23 листопада 2021 13:22
Хто стане новою "Холостячкою": Григорій Решетник натякнув на наступну героїню Колаж РБК-Україна: Григорій Решетник висловився про вибір "холостячки" для 3 сезону
Автор: Володимир Костирін

Ведучий реаліті "Холостячка" Григорій Решетник, який раніше розсекретив процес вибору нових героїнь творцями шоу, тепер озвучив варіанти, кого ж з українських знаменитостей бачать в цій ролі в третьому сезоні популярного проекту на СТБ.

Про це Решетник розповів в інтерв'ю "КП в Україні".

Він зазначив, що власні творчі ідеї "іноді сміливіші, ніж можуть здаватися" в контексті стриманого сімейного іміджу (нагадаємо, ведучий з дружиною Христиною виховують трьох синів).

"Я багатьох розглядаю для цієї ролі та з багатьма підіймаю це питання", - говорить Решетник про вибір майбутньої "холостячки" та розсилку запрошень на кастинг.

Висловлюючись про ведучу і співачку Лесі Нікітюк, він визнав, що такий варіант нової героїні реаліті був би дійсно привабливим.

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся - прекрасна талановита дівчина. Думаю, сезон з нею був би дуже цікавим", - поділився думкою Решетник.

Серед інших потенційних "холостячок" зі свого списку він також назвав Тіну Кароль, Славу Камінську і Наталію Могилевську.

"Тіна Кароль, мені здається, прекрасно б впоралася...

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

...Я десь читав, що Наталя Могилевська модерує себе в ролі "холостячки", для Наташі потрібні сміливі, харизматичні чоловіки...

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

...Слава Камінська теж холостячка, а Едгар Камінський, своєю чергою, холостяк", - зазначив Решетник.

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Хто буде наступною "холостячкою" - прогноз букмекерів

Потрібно сказати, що в міру наближення 2-го сезону шоу "Холостячка" до фіналу, коли Злата Огнєвіч вже ось-ось і визначиться зі своїм вибором, глядачі та шанувальники проекту активно розмірковують про ім'я наступної героїні реаліті. Крім того, букмекерські контори почали приймати ставки, і вже визначилася головна фаворитка.

Так, до топ-10 претенденток на роль "холостячки" 3 сезону увійшли: Леся Нікітюк, Тіна Кароль, Ані Лорак, Вікторія Смеюха, Євгенія Власова, Tayanna, Мішель Андраде, Олександра Зарицька, Слава Камінська, травесті-діва Монро.

Експерт "Фавбет" вважають, що саме у Лесі Нікітюк найбільше шансів стати новою героїнею реаліті - на неї приймаю ставки з коефіцієнтом 2.50.

Ось як розподілилися інші результати:

  • Слава Камінська - 5.00
  • Олександра Зарицька - 7.00
  • Вікторія Смеюха - 10.00
  • Ані Лорак - 10.00
  • Тіна Кароль - 12.00
  • Євгенія Власова - 12.00
  • Мішель Андраде - 15.00
  • TAYANNA - 20.00
  • Монро - 25.00

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Олександра Зарицька (фото: instagram.com/kazka.band)

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Хто стане новою &quot;Холостячкою&quot;: Григорій Решетник натякнув на наступну героїню

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Раніше повідомлялося, що учасник "Холостячки 2" висловився про конкуренцію на проекті та справжню Злату Огнєвіч поза камерами.

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