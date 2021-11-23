Кто станет новой "Холостячкой": Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Он отметил, что собственные творческие идеи "иногда смелее, чем могут казаться" в контексте сдержанного семейного имиджа (напомним, ведущий с женой Кристиной воспитывают троих сыновей).

"Я многих рассматриваю для этой роли и со многими поднимаю этот вопрос", - говорит Решетник о выборе будущей "холостячки" и рассылке приглашений на кастинг.

Высказываясь о ведущей и певице Лесе Никитюк, он признал, что такой вариант новой героини реалити был бы действительно заманчивым.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся - прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным", - поделился мнением Решетник.

Среди других потенциальных "холостячек" из своего списка он также назвал Тину Кароль, Славу Каминскую и Наталью Могилевскую.

"Тина Кароль, мне кажется, прекрасно бы справилась...

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

...Я где-то читал, что Наталья Могилевская модерирует себя в роли "холостячки", для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины...

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

...Слава Каминская тоже холостячка, а Эдгар Каминский, в свою очередь, холостяк", - отметил Решетник.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Кто будет следующей "холостячкой" - прогноз букмекеров

Нужно сказать, что по мере приближения 2-го сезона шоу "Холостячка" к финалу, когда Злата Огневич уже вот-вот и определится со своим выбором, зрители и поклонники проекта активно размышляют об имени следующей героини реалити. Кроме того, букмекерские конторы принялись принимать ставки, и уже определилась главная фаворитка.

Так, в топ-10 претенденток на роль "холостячки" 3 сезона вошли: Леся Никитюк, Тина Кароль, Ани Лорак, Виктория Смеюха, Евгения Власова, Tayanna, Мишель Андраде, Александра Зарицкая, Слава Каминская, травести-дива Монро.

Эксперты "Фавбет" считают, что именно у Леси Никитюк больше всего шансов стать новой героиней реалити - на нее принимаю ставки с коэффициентом 2.50.

Вот как распределились другие результаты:

Слава Каминская - 5.00

Александра Зарицкая - 7.00

Виктория Смеюха - 10.00

Ани Лорак - 10.00

Тина Кароль - 12.00

Евгения Власова - 12.00

Мишель Андраде - 15.00

TAYANNA - 20.00

Монро - 25.00

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Монро (фото: instagram.com/monritta)