Танцы со звездами 2021: какие две пары покинули шоу

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 17 октября, состоялся седьмой эфир шоу. На этой неделе паркет покинули две пары - Джамала и Антон Нестерко, поскольку набрали меньше всего голосов телезрителей, а Станислав Горуна и Даниелла Преап вылетели после "танца за жизнь". Судьи отдали больше баллов Дмитрию Каднаю и его партнерше Алине Ли.

Kadnay и Алина Ли в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили контемп под песню Скрябина - "Спи собі сама".

Костантин Войтенко и Роксолана Маланчук исполнили контемп под песню Сергея Бабкина - "Не убивай". Стоит отметить, что участие Роксоланы было минимальным, поскольку Костантин представил сольное выступление и приятно удивил судей.

Отметим, что в этом эфире телезрители не голосовали за певицу Евгению Власову, поскольку она впервые танцевала с новым партнером Александром Прохоровым. В четверг ее партнер Макс Леонов попал в аварию. К счастью, с ним все в порядке, хотя он и получил внутричерепную мозговую травму. На паркет сегодня он выйти не смог.

Мы также писали о том, что звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, который перед 7-м эфиром травмировал ногу и даже попал в больницу, растрогал сеть нежным семейным фото с женой и маленьким сыном.