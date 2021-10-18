Танцы со звездами 2021: какие две пары покинули шоу

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 17 октября, состоялся седьмой эфир шоу. На этой неделе паркет покинули две пары - Джамала и Антон Нестерко, поскольку набрали меньше всего голосов телезрителей, а Станислав Горуна и Даниелла Преап вылетели после "танца за жизнь". Судьи отдали больше баллов Дмитрию Каднаю и его партнерше Алине Ли.
Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем в этом эфире стала известная украинская певица NK (Настя Каменских).
Турнирная таблица седьмого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Костантин Войтенко и Роксолана Маланчук исполнили контемп под песню Сергея Бабкина - "Не убивай". Стоит отметить, что участие Роксоланы было минимальным, поскольку Костантин представил сольное выступление и приятно удивил судей.
Костантин Войтенко и Роксолана Маланчук - Контемп (видео: YouTube)
Kadnay и Алина Ли в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили контемп под песню Скрябина - "Спи собі сама".
Kadnay и Алина Ли - Контемп (видео: YouTube)
Артур Логай и Анна Карелина танцевали румбу под песню KALUSH ft. Христина Соловій - "Таксі".
Артур Логай и Анна Карелина - Румба (видео: YouTube)
Отметим, что в этом эфире телезрители не голосовали за певицу Евгению Власову, поскольку она впервые танцевала с новым партнером Александром Прохоровым. В четверг ее партнер Макс Леонов попал в аварию. К счастью, с ним все в порядке, хотя он и получил внутричерепную мозговую травму. На паркет сегодня он выйти не смог.
Мы также писали о том, что звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, который перед 7-м эфиром травмировал ногу и даже попал в больницу, растрогал сеть нежным семейным фото с женой и маленьким сыном.