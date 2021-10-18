Танці з зірками 2021: які дві пари покинули шоу

"Танці з зірками 2 021" тривають. Сьогодні, 17 жовтня, відбувся сьомий ефір шоу. На цьому тижні паркет покинули дві пари - Джамала і Антон Нестерко, тому що набрали найменше голосів телеглядачів, а Станіслав Горуна і Даніелла Преап вилетіли після "танцю за життя". Судді віддали більше балів Дмитру Каднаю і його партнерці Аліні Лі.

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостем в цьому ефірі стала відома українська співачка NK (Настя Каменських).

Kadnay і Аліна Лі в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали контемп під пісню Скрябіна - "Спи собі сама".

Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук виконали контемп під пісню Сергія Бабкіна - "Не вбивай". Варто зазначити, що участь Роксолани була мінімальною, оскільки Костянтин представив сольний виступ і приємно здивував суддів.

Зазначимо, що в цьому ефірі телеглядачі не голосували за співачку Євгенію Власову, оскільки вона вперше танцювала з новим партнером Олександром Прохоровим. У четвер її партнер Макс Леонов потрапив в аварію. На щастя, з ним все в порядку, хоча він і отримав внутрішньочерепну мозкову травму. На паркет сьогодні він вийти не зміг.

Ми також писали про те, що зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, який перед 7-м ефіром травмував ногу і навіть потрапив до лікарні, зворушив мережу ніжним сімейним фото з дружиною і маленьким сином.