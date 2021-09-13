Танцы со звездами 2021: кто первый покинул шоу

Танцы со звездами 2021 стартовали на прошлой неделе на телеканале "1+1". Сегодня, 12 сентября, прошел второй эфир шоу, на котором первая пара покинула проект. Этой парой оказалась Иван Люленов и Яна Цыбульская. Они получили меньше всего голосов от телезрителей.
В студии танцы участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.
Турнирная таблица второго эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу Танцы со звездами исполнили пасодобль под песню Бумбокс "Люди".
Артур Логай и Анна Карелина - Пасодобль (видео: YouTube)
Kadnay и Алина Ли исполнили аргентинское танго под песню Lady Gaga "Bang Bang".
Kadnay и Алина Ли - Аргентинское танго (видео: YouTube)
Lida Lee и Алексей Базэла исполнили танго под песню Billie Eilish "bad guy".
Lida Lee и Алексей Базэла - Танго (видео: YouTube)
Напомним, украинский певец MELOVIN впервые откровенно рассказал об отношениях с парнем, которые длились шесть лет. Об этом он признался в интервью Кате Осадчей.
Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказал, почему в первом эфире не вспомнили об умершем судье проекта - легендарном Григорие Чапкисе.