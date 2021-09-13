Танці з зірками 2021: хто перший покинув шоу

Танці з зірками 2021 стартували минулого тижня на телеканалі "1+1". Сьогодні, 12 вересня, пройшов другий ефір шоу, на якому перша пара покинула проєкт. Цією парою виявилася Іван Люленов і Яна Цибульська. Вони отримали найменше голосів від телеглядачів.
У студії танці учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма.
Турнірна таблиця другого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу Танці з зірками виконали пасодобль під пісню Бумбокс "Люди".
Артур Логай і Анна Кареліна - Пасодобль (відео: YouTube)
Kadnay і Аліна Лі виконали аргентинське танго під пісню Lady Gaga "Bang Bang".
Kadnay і Аліна Лі - аргентинське танго (відео: YouTube)
Lida Lee і Олексій Базела виконали танго під пісню Billie Eilish "bad guy".
Lida Lee і Олексій Базела - Танго (відео: YouTube)
Нагадаємо, український співак MELOVIN вперше відверто розповів про стосунки з хлопцем, які тривали шість років. Про це він зізнався в інтерв'ю Каті Осадчій.
Ми також писали про те, що продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розповів, чому в першому ефірі не згадали про померлого судді проекту - легендарного Григорія Чапкіса.