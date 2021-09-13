Танці з зірками 2021: хто перший покинув шоу

Танці з зірками 2021 стартували минулого тижня на телеканалі "1+1". Сьогодні, 12 вересня, пройшов другий ефір шоу, на якому перша пара покинула проєкт. Цією парою виявилася Іван Люленов і Яна Цибульська. Вони отримали найменше голосів від телеглядачів.

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу Танці з зірками виконали пасодобль під пісню Бумбокс "Люди".

Нагадаємо, український співак MELOVIN вперше відверто розповів про стосунки з хлопцем, які тривали шість років. Про це він зізнався в інтерв'ю Каті Осадчій.

Ми також писали про те, що продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розповів, чому в першому ефірі не згадали про померлого судді проекту - легендарного Григорія Чапкіса.