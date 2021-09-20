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Танцы со звездами 2021: кто покинул третий эфир

Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 19 сентября состоялся третий эфир шоу. На этой неделе паркет покинули Александра Машлятина и Денис Самсон. Данная пара получила меньше всего голосов от телезрителей.

Отметим, что Машлятина попала на шоу совсем недавно. Она заменила Анастасию Оруджову, которая не смогла продолжить участие в проекте из-за перенесенной операции.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем стала певица Оля Полякова, которая всем ставила высший балл "10".

Турнирная таблица третьего эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Лучшие выступления третьего эфира

Актер Константин Войтенко и чемпионка Украины по бальным танцам Роксолана Маланчук исполнили контемп под песню "Скрябин" - "Корабли".

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук - Контемп (видео: YouTube)

Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили фокстрот под песню KAZKA - "Плакала".

Александра Зарицкая и Юрий Мешков – Фокстрот (видео: YouTube)

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу Танцы со звездами 8 сезон исполнили Венский Вальс под песню Muse - Feelin Good.

Артур Логай и Анна Карелина - Венский Вальс (видео: YouTube)

Напомним, певица Джамала показала закулисье "Танцев со звездами". Артистка поделилась закулисным видео с проекта, а также сделала откровенное признание о любви к себе и своему телу.

Мы также писали о том, что "Танцы со звездами" чуть не довели до развода украинского актера Константина Войтенко. Дело в том, что из-за шоу он серьезно поссорился со своей женой.

Девушка хотела попасть на шоу в качестве танцовщицы, но ее не взяли на проект, а Константина пригласили в качестве звезды.

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