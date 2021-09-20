Танці з зірками 2021: хто покинув третій ефір

"Танці з зірками 2021" тривають. Сьогодні, 19 вересня відбувся третій ефір шоу. На цьому тижні паркет покинули Олександра Машлятіна і Денис Самсон. Дана пара отримала найменше голосів від телеглядачів.

Зазначимо, що Машлятина потрапила на шоу зовсім недавно. Вона замінила Анастасію Оруджову, яка не змогла продовжити участь у проєкті через перенесену операцію.

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу Танці з зірками 8 сезон виконали Віденський Вальс під пісню Muse - Feelin Good.

Актор Костянтин Войтенко і чемпіонка України з бальних танців Роксолана Маланчук виконали контемп під пісню "Скрябін" - "Кораблі".

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостем стала співачка Оля Полякова, яка всім ставила вищий бал "10".

Нагадаємо, співачка Джамала показала закулісся "Танців з зірками". Артистка поділилася закулісним відео з проєкту, а також зробила відверте зізнання про любов до себе і свого тіла.

Ми також писали про те, що "Танці з зірками" мало не довели до розлучення українського актора Костянтина Войтенко. Справа в тому, що через шоу він серйозно посварився зі своєю дружиною.

Дівчина хотіла потрапити на шоу в якості танцівниці, але її не взяли на проєкт, а Костянтина запросили в якості зірки.