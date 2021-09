Танцы со звездами 2021: кто не смог удержаться на проекте

Турнирная таблица четвертого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Лучшие выступления четвертого эфира

Спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили самбу под песню NK - A HUEVO.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Самба (видео: YouTube)

Певица Lida Lee и Алексей Базэла вышли на паркет и исполнили сальсу под песню TVORCHI - Іди сюда.

Lida Lee и Алексей Базэла - Сальса (видео: YouTube)

Актер Костянтин Войтенко и Роксолана Маланчук в эфире шоу исполнили ча-ча-ча под песню LMFAO - Sexy and I Know It.

Костянтин Войтенко и Роксолана Маланчук - Ча-ча-ча (видео: YouTube)