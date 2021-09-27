Танцы со звездами 2021: кто не смог удержаться на проекте

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 26 сентября состоялся четвертый эфир шоу. На этой неделе паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.
На этой неделе была "Ночь латины". Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостемв этом эфире стала победительница проекта прошлого года Санта Димопулос, которая всем ставила высший балл "10".
Турнирная таблица четвертого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили самбу под песню NK - A HUEVO.
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Самба (видео: YouTube)
Певица Lida Lee и Алексей Базэла вышли на паркет и исполнили сальсу под песню TVORCHI - Іди сюда.
Lida Lee и Алексей Базэла - Сальса (видео: YouTube)
Актер Костянтин Войтенко и Роксолана Маланчук в эфире шоу исполнили ча-ча-ча под песню LMFAO - Sexy and I Know It.
Костянтин Войтенко и Роксолана Маланчук - Ча-ча-ча (видео: YouTube)
Напомним, Евгения Власова зажгла на "Танцах со звездами" в мини-платье и рассказала правду о болезни. Третий эфир "Танцев" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Евгения со слезами на глазах рассказала, что это был конец 2017-го.
Мы также писали о том, что Джамала поделилась неожиданным откровением о танцах и партнере на "Танцах со звездами". Своим личным она поделилась в Instagram.