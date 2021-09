Танці з зірками 2021: хто не зміг втриматися на проєкті

Турнірна таблиця четвертого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кращі виступи четвертого ефіру

Спортсменка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали самбу під пісню NK - A HUEVO.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - Самба (відео: YouTube)

Співачка Lida Lee і Олексій Базела вийшли на паркет і виконали сальсу під пісню TVORCHI - Іди сюди.

Lida Lee і Олексій Базела - Сальса (відео: YouTube)

Актор Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук В ефірі шоу виконали ча-ча-ча під пісню LMFAO - Sexy and I Know It.

Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук - Ча-ча-ча (відео: YouTube)