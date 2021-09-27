Танці з зірками 2021: хто не зміг втриматися на проєкті

"Танці з зірками 2021" тривають. Сьогодні, 26 вересня відбувся четвертий ефір шоу. На цьому тижні паркет покинули актор і стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова. Ця пара отримала найменше голосів від телеглядачів.

На цьому тижні була "Ніч латини". Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостемв цьому ефірі стала переможниця проєкту минулого року Санта Дімопулос, яка всім ставила найвищий бал "10".

Співачка Lida Lee і Олексій Базела вийшли на паркет і виконали сальсу під пісню TVORCHI - Іди сюди.

Спортсменка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали самбу під пісню NK - A HUEVO.

Нагадаємо, Євгенія Власова запалила на "Танцях з зірками" у міні-сукні і розповіла правду про хворобу. Третій ефір "Танців" був присвячений темі "Рік, який змінив моє життя". Євгенія зі сльозами на очах розповіла, що це був кінець 2017-го.

Ми також писали про те, що Джамала поділилася несподіваним одкровенням про танці та партнера на "Танцях з зірками". Своїм особистим вона поділилася в Instagram.