Танцы со звездами 2021: кто стал победителем шоу

Танцы со звездами 2021 подошли к концу. Сегодня, 28 ноября, прошел суперфинал шоу. За победу боролись три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Победителем шоу стали Артур Логай и Анна Карелина. Они получили больше всего голосов от зрителей.
Подробней о 13 эфире проекта - читайте в нашем материале ниже.
В суперфинале участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар, Влад Яма и приглашенный гость Леся Никитюк.
Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина. Также добавлены баллы за полуфинал. Результаты суммировались.
Турнирная таблица тринадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
В суперфинале участники представили любимый танец судей за весь сезон. Ведущей на балконе была Катя Осадчая.
Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили венский вальс под песню MUSE "Feeling good".
Артур Логай и Анна Карелина - Венский вальс (видео: YouTube)
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили танго под песню ALEKSEEV "Океанами стали".
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Танго (видео: YouTube)
Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили медленный вальс под песню 5`nizza "Нева".
Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Медленный вальс (видео: YouTube)
Напомним, известный украинский хореограф Евгений Кот, который раньше часто принимал участие в "Танцах со звездами", признался, почему второй год подряд отказывается от проекта. Кроме того, в этом году выбрал другое похожее шоу - "Україна має талант", в котором он в роли судьи.
Мы также писали о том, что Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан.