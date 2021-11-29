Танцы со звездами 2021: кто стал победителем шоу

Танцы со звездами 2021 подошли к концу. Сегодня, 28 ноября, прошел суперфинал шоу. За победу боролись три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Победителем шоу стали Артур Логай и Анна Карелина. Они получили больше всего голосов от зрителей.

В суперфинале участники представили любимый танец судей за весь сезон. Ведущей на балконе была Катя Осадчая.

Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина. Также добавлены баллы за полуфинал. Результаты суммировались.

Напомним, известный украинский хореограф Евгений Кот, который раньше часто принимал участие в "Танцах со звездами", признался, почему второй год подряд отказывается от проекта. Кроме того, в этом году выбрал другое похожее шоу - "Україна має талант", в котором он в роли судьи.

Мы также писали о том, что Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан.