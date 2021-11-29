UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Танцы со звездами 2021: кто стал победителем шоу

Автор: Роман Мирончук

Танцы со звездами 2021 подошли к концу. Сегодня, 28 ноября, прошел суперфинал шоу. За победу боролись три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Победителем шоу стали Артур Логай и Анна Карелина. Они получили больше всего голосов от зрителей.

Подробней о 13 эфире проекта - читайте в нашем материале ниже.

В суперфинале участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар, Влад Яма и приглашенный гость Леся Никитюк.

Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина. Также добавлены баллы за полуфинал. Результаты суммировались.

Турнирная таблица тринадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В суперфинале участники представили любимый танец судей за весь сезон. Ведущей на балконе была Катя Осадчая.

Лучшие выступления суперфинала

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили венский вальс под песню MUSE "Feeling good".

Артур Логай и Анна Карелина - Венский вальс (видео: YouTube)

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили танго под песню ALEKSEEV "Океанами стали".

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Танго (видео: YouTube)

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили медленный вальс под песню 5`nizza "Нева".

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Медленный вальс (видео: YouTube)

Напомним, известный украинский хореограф Евгений Кот, который раньше часто принимал участие в "Танцах со звездами", признался, почему второй год подряд отказывается от проекта. Кроме того, в этом году выбрал другое похожее шоу - "Україна має талант", в котором он в роли судьи.

Мы также писали о том, что Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан.

Читайте LITE в Google News
Танцы со звездами