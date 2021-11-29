Танці з зірками 2021: хто став переможцем шоу

Танці з зірками 2021 підійшли до кінця. Сьогодні, 28 листопада, пройшов суперфінал шоу. За перемогу боролися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук. Переможцем шоу стали Артур Логай і Анна Кареліна. Вони отримали найбільше голосів від глядачів.

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали віденський вальс під пісню MUSE "Feeling good".

У суперфіналі учасники представили улюблений танець суддів за весь сезон. Ведучою на балконі була Катя Осадча.

Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та Анна Кареліна. Також додані бали за півфінал. Результати підсумовувалися.

Нагадаємо, відомий український хореограф Євген Кот, який раніше часто брав участь у "Танцях з зірками", зізнався, чому другий рік поспіль відмовляється від проєкту. Крім того, цього року обрав інше схоже шоу - "Україна має талант", в якому він у ролі судді.

Ми також писали про те, що Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дмитром Дікусаром та Ольгою Харлан.