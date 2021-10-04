Танцы со звездами 2021: кто вылетел из проекта на этой неделе

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 3 октября, состоялся пятый эфир шоу. На этой неделе паркет покинули Фагот и Екатерина Тришина. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.
На этой неделе был "Вечер украинского и мирового кино". Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем в этом эфире стала хореограф Илона Гвоздева, которая ранее также танцевала со звездами на паркете шоу.
Турнирная таблица пятого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Дмитрий Каднай и Алина Ли в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили вальс под песню If you go away (Великий Гэтсби).
Дмитрий Каднай и Алина Ли - Вальс (видео: YouTube)
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили Венский вальс под песню Celine Dion - My heart will go on (Титаник).
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Венский Вальс (видео: YouTube)
Артур Логай и Анна Карелина исполнили фокстрот под песню KAZKA - Цілувати тебе (Моя улюблена Страшко).
Артур Логай и Анна Карелина - Фокстрот (видео: YouTube)
Напомним, Санта Димопулос сделала неожиданное признание о "Танцах со звездами 2021". Победительница проекта прошлого года стала приглашенной судьей третьего прямого эфира шоу.
Санта поделилась своими впечатлениями, возникшими ровно через год после возвращения на главный паркет страны.
Мы также писали о том, что хореограф и чемпион мира по латиноамериканским танцам Макс Чмерковский, который стал судьей "Танцев со звездами 2021", рассказал об обратной стороне популярности в Украине.