Танцы со звездами 2021: кто вылетел из проекта на этой неделе

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 3 октября, состоялся пятый эфир шоу. На этой неделе паркет покинули Фагот и Екатерина Тришина. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.

На этой неделе был "Вечер украинского и мирового кино". Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем в этом эфире стала хореограф Илона Гвоздева, которая ранее также танцевала со звездами на паркете шоу.

Турнирная таблица пятого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1) Лучшие выступления 5 эфира Дмитрий Каднай и Алина Ли в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили вальс под песню If you go away (Великий Гэтсби). Дмитрий Каднай и Алина Ли - Вальс (видео: YouTube) Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили Венский вальс под песню Celine Dion - My heart will go on (Титаник). Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Венский Вальс (видео: YouTube) Артур Логай и Анна Карелина исполнили фокстрот под песню KAZKA - Цілувати тебе (Моя улюблена Страшко). Артур Логай и Анна Карелина - Фокстрот (видео: YouTube)