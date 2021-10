Танці з зірками 2021: хто вилетів з проєкту на цьому тижні

Турнірна таблиця п'ятого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кращі виступи 5 ефіру

Дмитро Каднай і Аліна Лі в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали вальс під пісню If you go away (Великий Гетсбі).

Дмитро Каднай і Аліна Лі - Вальс (відео: YouTube)

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали Віденський вальс під пісню Celine Dion - My heart will go on (Титанік).

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - Віденський Вальс (відео: YouTube)

Артур Логай і Анна Кареліна виконали фокстрот під пісню KAZKA - Цілувати тебе (Моя улюблена Страшко).

Артур Логай і Анна Кареліна - Фокстрот (відео: YouTube)