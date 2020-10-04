Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 6 эфира

Легендарное шоу Танцы со звездами в 6-м эфире покинет один из двух звездных участников. Букмекеры считают, что выбыть из проекта должен кто-то из мужской половины знаменитостей. Так, специалисты, проанализировав успехи и оценки всех участников, составили таблицу вероятных "неудачников" 6-го эфира танцевального шоу. Кто покинет эфир от 4 октября – читайте ниже.

Как сообщает популярная букмекерская контора Favorit, самые низкие шансы на победу у Сергея Танчинца. Вторым в антирейтинге идет Позитив. У них коэффициент на вылет одинаковый – 3.5.

Коэффициенты ставок на выбывание из 6-го эфира Танцев со звездами:

Сергей Танчинец: Да 3.5;

Позитив: Да 3.5;

Ольга Фреймут: Да 6.0;

Сергей Мельник: Да 6.0;

Тарас Цымбалюк: Да 6.0;

Дарья Петрожицкая: Да 7.0;

Олег Винник: Да 20.0;

Юлия Санина: Да 20.0;

Санта Димопулос: Да 35.0;

Надежда Мейхер: Да 35.0.

Стоит отметить, что выбывание из проекта Сергею Танчинцу прогнозировали и на прошлый эфир, однако знаменитости удалось удержаться на паркете. Также мы писали, что Позитив и в 5-м эфире оказался на грани выбывания из проекта, так что, возможно, в это воскресенье артист действительно покинет танцевальную площадку.

Ранее букмекеры давали правдивый прогноз по выбыванию артистов из проекта. Как и говорили эксперты, паркет легендарного шоу Танцы со звездами покинула Alyona Alyona.

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