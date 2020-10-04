Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 6 ефіру

Букмекери обрали одночасно двох "антилідерів" проекту
уЛегендарне шоу Танці з зірками у 6-му ефірі покине один з двох зіркових учасників. Букмекери вважають, що вибути з проєкту повинен хтось з чоловічої половини знаменитостей. Так, фахівці, проаналізувавши успіхи та оцінки всіх учасників, склали таблицю ймовірних "невдах" 6-го ефіру танцювального шоу. Хто покине ефір від 4 жовтня – читайте нижче.
Як повідомляє популярна букмекерська контора Favorit, найнижчі шанси на перемогу у Сергія Танчинця. Другим в антирейтингу йде Позитив. У них коефіцієнт на виліт однаковий – 3.5.
Коефіцієнти ставок на вибування з 6-го ефіру Танців з зірками:
Варто відзначити, що вибування з проєкту Сергію Танчинцю прогнозували й на минулий ефір, однак знаменитості вдалося втриматися на паркеті. Також ми писали, що Позитив і в 5-му ефірі опинився на межі вибування з проєкту, так що, можливо, цієї неділі артист дійсно покине танцювальний майданчик.
Раніше букмекери давали правдивий прогноз по вибуванню артистів з проєкту. Як і говорили експерти, паркет легендарного шоу Танці з зірками покинула Alyona Alyona.
Раніше ми публікували топ-5 затятих конфліктів суддів і учасників Танців з зірками.