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Торт, пиво и эротика: DZIDZIO поделился приятными воспоминаниями

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 18:47
Торт, пиво и эротика: DZIDZIO поделился приятными воспоминаниями DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

Мегапопулярный артист DZIDZIO стал звездным гостем шестого выпуска грандиозного шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" и занял место рядом с капитаном "сотни" Натальей Могилевской.

За кулисами проекта певец рассказал, какие вещи вызывают у него ностальгию и из-за чего в юные годы он частенько не спал до поздней ночи.


По словам артиста, улыбку у него до сих пор вызывают вафельный торт, пиво с раками, а еще эротика.

"Когда-то ждал ее целый день, ведь польский канал показывал эротику аж в полночь, то есть на наше время - в час ночи. Поэтому мне приходилось достаточно долго ждать", - поделился звездный гость шоу в бэкстейдже "Secret Show".

Торт, пиво и эротика: DZIDZIO поделился приятными воспоминаниями

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, недавно артист презентовал трейлер своего нового фильма "Де гроші?", премьеру которого совсем скоро зрители увидят в эфире канала "Украина". Анонс поразил всех, ведь в нем есть кадры, где DZIDZIO находится в одной постели вместе с Адой Роговцевой.

"В одной постели лежали и лежим. А что будет дальше, вы увидите в нашем новом фильме. Деньги будем искать все вместе: я, Ада и вы - все зрители будут привлечены, потому что это комедия-квест", - комментирует музыкант.

Ранее мы писали, что Настя Каменских вышла в свет в ярком мини-платье со смелым декольте.

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DZIDZIO
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