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Торт, пиво і еротика: DZIDZIO поділився приємними спогадами

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 18:47
Торт, пиво і еротика: DZIDZIO поділився приємними спогадами DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Мегапопулярний артист DZIDZIO став зірковим гостем шостого випуску грандіозного шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" і зайняв місце поруч із капітаном "сотні" Наталією Могилевською.

За лаштунками проєкту співак розповів, які речі викликають у нього ностальгію та через що в юні роки він частенько не спав до пізньої ночі.


За словами артиста, усмішку у нього й досі викликають вафельний торт, пиво з раками, а ще еротика.

"Колись чекав на неї цілий день, адже польський канал показував еротику аж опівночі, тобто на наш час - о першій ночі. Тому мені доводилось досить довго чекати", - поділився зірковий гість шоу у бекстейджі "Secret Show".

Торт, пиво і еротика: DZIDZIO поділився приємними спогадами

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")

До речі, нещодавно артист презентував трейлер свого нового фільму "Де гроші?", прем’єру якого зовсім скоро глядачі побачать в ефірі каналу "Україна". Анонс вразив всіх, адже в ньому є кадри, де DZIDZIO знаходиться в одному ліжку разом із Адою Роговцевою.

"В одному ліжку лежали і лежимо. А що буде далі, ви побачите в нашому новому фільмі. Гроші будемо шукати всі разом: я, Ада і ви - всі глядачі будуть залучені, бо це комедія-квест", - коментує музикант.

Раніше ми писали, що Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте.

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