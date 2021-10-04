Торт, пиво и эротика: DZIDZIO поделился приятными воспоминаниями



По словам артиста, улыбку у него до сих пор вызывают вафельный торт, пиво с раками, а еще эротика.

"Когда-то ждал ее целый день, ведь польский канал показывал эротику аж в полночь, то есть на наше время - в час ночи. Поэтому мне приходилось достаточно долго ждать", - поделился звездный гость шоу в бэкстейдже "Secret Show".

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, недавно артист презентовал трейлер своего нового фильма "Де гроші?", премьеру которого совсем скоро зрители увидят в эфире канала "Украина". Анонс поразил всех, ведь в нем есть кадры, где DZIDZIO находится в одной постели вместе с Адой Роговцевой.

"В одной постели лежали и лежим. А что будет дальше, вы увидите в нашем новом фильме. Деньги будем искать все вместе: я, Ада и вы - все зрители будут привлечены, потому что это комедия-квест", - комментирует музыкант.