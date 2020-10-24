Учасник "Холостячки" зробив дивний вчинок в першому ефірі: так вважав за потрібне

Роза першого враження була "присвоєна" одним з учасників

Перший ефір шоу "Холостячка", який вийшов на екрани телевізорів в п'ятницю ввечері, 23 жовтня, був присвячений знайомству з учасниками проєкту. Ксенія Мішина - головна холостячка країни - повинна була познайомитися з 16 найбільш гідними її серця чоловіками. Однак уже під час першого ефіру стався дивний інцидент з одним з учасників проєкту. Поки головна героїня шоу знайомилася з іншими претендентами на роль майбутнього чоловіка, один з чоловіків забрав собі троянду першого враження.

Особливим етапом першого ефіру шоу "Холостячка" була традиційна троянда першого враження. Її Ксенія Мішина повинна була подарувати тому чоловікові, зустріч з яким сподобалася їй найбільше.

Але виникла одна проблема - Сергій Кирієнко, який другим прибув на зустріч з холостячкою, сам взяв троянду і поклав собі в куртку, коли Ксенія на вулиці знайомилася з іншими чоловіками. За його словами, він зробив це, тому що так вважав за потрібне.

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Таке рішення чоловіка не справило враження на Ксенію, тому вона без слів попросила нову троянду і вручила її Андрію Рибаку. Претендент на серце холостячки був радий такій увазі, але відчув на собі погляди недоброзичливців.

Хто отримав перші троянди на проєкті "Холостячка"

Під час першої церемонії троянд Ксенія повинна була обрати 11 чоловіків з 16 учасників. З деякими їй вдалося поспілкуватися, з іншими - все обмежилося коротким знайомством. Але, головна холостячка країни обрала "тих самих", з якими бажає стати ближче. Ними стали:

Андрій Рибак

Сергій Кирієнко

Євген Ковтуненко

Ігор Бабко

Костянтин Скріпачук

Андрій Шатирко

Олексій Тригубенко

Ілля Рибальченко

Володимир Оксамитний

Артем Шепель

Назар Дзівульскій

Олександр Еллерт

Холостячка - 1 ефір від 23 жовтня

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про учасників, які боротимуться за серце Ксенії Мішиної.

Раніше ми також писали, що головна холостячка країни Ксенія Мішина відверто розповіла, що для неї любов.