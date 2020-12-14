Украинская ТВ-звезда стала жертвой домашнего насилия: унижал, изменял и бил

Участница популярного реалити "Супер Топ-модели по-украински" Таня Брык стала жертвой парня-тирана.

Об этом девушка призналась во время съемок социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием.

"Мой парень постоянно говорил, что я какая-то не такая. Высылал фотографии девочек, которые ему нравились, со словами: "Ты должна быть похожа на них. Краситься, как они. Одеваться, как они". Говорил, что я толстая и некрасивая. Что ему важнее пойти куда-то с друзьями, чем встретиться со мной… Каждый раз, когда я шла на работу, хотела сделать красивый кадр, чтобы он сказал что-то приятное", – вспомнила участница модельного реалити Нового канала.

Эти отношения длились около трех лет. Пока Таня все-таки не решилась разорвать их.

"Он выступал категорически против измен, постоянно подозревал меня в чем-то. Когда я ходила в ресторан с подругами, говорил, что шла переспать с кем-то. Конечно же, это не было правдой. И что он сделал сам? Изменил мне и наврал. Ложь поставила финальную точку в этих отношениях для меня", – отметила Таня.

Но ложь, унижения и измены – не единственное, чем грешил экс-бойфренд модели. Самое ужасное то, что он бил Таню.

"Еще он поднимал на меня руку. А в Instagram рассказывает, что у него принцип – никогда не бить девушек… Я сумела выйти из этих отношений, и хочу обратиться ко всем женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не молчите. Обращайтесь за поддержкой, если в вашей семье есть психологическое или физическое насилие", – подытожила Брык.

Участница шоу "Супер Топ-модели по-украински" Таня Брык (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

Ранее мы писали, что участница украинского ТВ-шоу хотела покончить с собой из-за насилия в семье.