Українська ТБ-зірка стала жертвою домашнього насильства: принижував, зраджував і бив

Учасниця популярного реаліті "Супер Топ-моделі по-українськи" Таня Брик стала жертвою хлопця-тирана.

Про це дівчина зізналася під час зйомок соціального ролика, присвяченого боротьбі з домашнім насильством.

"Мій хлопець постійно говорив, що я якась не така. Висилав фотографії дівчат, які йому подобалися, зі словами: "Ти повинна бути схожа на них. Фарбуватися, як вони. Одягатися, як вони". Говорив, що я товста й негарна. Що йому важливіше піти кудись із друзями, ніж зустрітися зі мною... Щоразу, коли я йшла на роботу, хотіла зробити гарний кадр, щоб він сказав щось приємне", – згадала учасниця модельного реаліті Нового каналу.

Ці стосунки тривали близько трьох років. Поки Таня все-таки не наважилася розірвати їх.

"Він виступав категорично проти зрад, постійно підозрював мене в чомусь. Коли я ходила в ресторан із подругами, говорив, що йшла переспати з кимось. Звісно ж, це не було правдою. І що він зробив сам? Зрадив мене й набрехав. Брехня поставила фінальну крапку в цих стосунках для мене", – зазначила Таня.

Але брехня, приниження і зради – не єдине, чим грішив екс-бойфренд моделі. Найжахливіше те, що він бив Таню.

"Ще він піднімав на мене руку. А в Instagram розповідає, що в нього принцип – ніколи не бити дівчат... Я зуміла вийти з цих стосунків, і хочу звернутися до всіх жінок, які страждають від домашнього насильства: не мовчіть. Звертайтеся по підтримку, якщо у вашій родині є психологічне або фізичне насильство", – підсумувала Брик.

Учасниця шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" Таня Брик (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

Раніше ми писали, що учасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї.