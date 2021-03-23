Украинская ведущая в Камбодже получила интересный опыт: "страшно, тяжело, больно"

"По правилам проекта, третью работу-подставу нам ищет соперник. Вот Настя Кошман и отправила меня в лес, где на деревьях живут дикие пчелы, а местные собирают их мед. Ребята работают без защитной одежды. Их кусают, но они уже к этому привыкли. Ходят опухшие, и все. Мне дали куртку, но насекомое все равно ужалила в ногу", - рассказывает ведущая.

Если лезть на дерево и собирать мед, то можно заработать под сотню долларов. А если просто помогать, дадут лишь 30% стоимости собранного продукта. Ребята лезут на высоту около 30 метров, голыми руками собирают мед, а вокруг летает рой диких пчел.

"Мне предложили вылезти на дерево пониже. Оно и значительно тоньше. Начала волноваться еще сильнее, что ветка может сломаться подо мной, и я просто упаду на землю", - говорит Аня.

Перед "миссией" ведущая нарезала веник из листьев. Собиратели меда поджигают его и разгоняют пчел.

"Парни, с которыми я работала, заверили, что меня пчелы не покусают. Я в этом была не слишком уверена, но выбора не было, деньги надо заработать, поэтому пришлось лезть. Не могла позволить себе быть лузером. Было очень страшно, трудно, больно лезть на дерево. Долезла до середины, и голову не покидали мысли, что у меня дома - ребенок. Если упаду, то могу разбиться. Наконец, я приняла решение, что не буду лезть дальше и не буду подвергать себя опасности", - признается Олицкая.