Українська ведуча у Камбоджі отримала цікавий досвід: "страшно, важко, боляче"

"За правилами проекту, третю роботу-підставу нам шукає суперник. От Настя Кошман і відправила мене в ліс, де на деревах живуть дикі бджоли, а місцеві збирають їх мед. Хлопці працюють без захисного одягу. Їх кусають, але вони вже до цього звикли. Ходять опухлі, і все. Мені дали куртку, але комаха все одно вжалила в ногу", - розповідає ведуча.

Якщо лізти на дерево та збирати мед, то можна заробити під сотню доларів. А якщо просто допомагати, дадуть лише 30% вартості зібраного продукту. Хлопці лізуть на висоту близько 30 метрів, голіруч збирають мед, а навколо літає рій диких бджіл.

"Мені запропонували вилізти на нижче дерево. Воно і значно тонше. Почала хвилюватися ще сильніше, що гілка може зламатися піді мною, і я просто впаду на землю", - каже Аня.

Перед "місією" ведуча нарізала віник з листя. Збирачі меду підпалюють його й розганяють бджіл.

"Хлопці, з якими я працювала, запевнили, що мене бджоли не покусають. Я в цьому була не надто впевнена, але вибору не мала, гроші треба заробити, тож мусила лізти. Не могла дозволити собі бути лузером. Було дуже страшно, важко, боляче лізти на дерево. Долізла до середини, і голову не полишали думки, що в мене вдома - дитина. Якщо впаду, то можу розбитися. Врешті, я прийняла рішення, що не полізу далі й не буду наражати себе на небезпеку", - зізнається Олицька.