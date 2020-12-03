Украинская звезда похудела на 13,5 кг: увидела, какая жирная, и расплакалась

Певица Оля Цибульская похвасталась отличной физической форме, в которую она пришла за последние несколько месяцев. Девушка рассказала, что похудела на 13,5 кило.

"Я была в этом же павильоне на шоу "Шалена зірка", где Леся Никитюк попросила меня перевоплотиться в Дженнифер Лопес. Танцевала в проекте, а потом смотрела этот выпуск по телевизору. Увидела, какая жирная, и расплакалась. Меня реально стошнило, а тот бублик, который я ела, сидя на диване и смотря шоу Нового канала, застрял в горле. Тогда поняла, что надо что-то делать. И сразу начала лечиться от зависимости от еды. И теперь у меня минус 13,5 килограмм благодаря Новому каналу", – сказала певица во время шоу "Хто зверху?".

Отметим, что ранее звезда уже делилась простым правилом, которое поможет снова стать стройной.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Сергей Притула, который был в паре с Олей в этом раунде шоу, затем дал совет всем украинкам.

"Аплодируя твоей силе воли, и тому, как ты взяла себя в руки, я хочу обратиться к зрительницам. Девушки, будьте такими, какие вы есть. Даже если вы "пышечки", то это не беда. Всегда найдется тот, кто увидит в вас Дженнифер Лопес", – сказал он.

Оля Цибульская на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее Оля Цибульская рассказала, как не поссориться с мужем во время карантина.

Также популярная певица откровенно рассказала об интиме в лифте.