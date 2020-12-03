Українська зірка схудла на 13,5 кг: побачила, яка жирна, і розплакалася

Співачка Оля Цибульська похвалилася відмінною фізичною формою, в яку вона прийшла за останні кілька місяців. Дівчина розповіла, що схудла на 13,5 кіло.

"Я була в цьому ж павільйоні на шоу "Шалена зірка", де Леся Нікітюк попросила мене перевтілитись у Дженніфер Лопес. Танцювала у проекті, а потім дивилася цей випуск по телевізору. Побачила, яка жирна, і розплакалася. Мене реально знудило, а той бублик, який я їла, сидячи на дивані й дивлячись шоу Нового каналу, застряг у горлі. Тоді зрозуміла, що треба щось робити. І відразу почала лікуватися від залежності від їжі. Тож тепер у мене мінус 13,5 кілограм завдяки Новому каналу", – сказала співачка під час шоу "Хто зверху?".

Відзначимо, що раніше зірка вже ділилася простим правилом, яке допоможе знову стати стрункою.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Сергій Притула, який був у парі з Олею в цьому раунді шоу, потім дав пораду всім українкам.

"Аплодуючи твоїй силі волі, і тому, як ти взяла себе в руки, я хочу звернутися до глядачок. Дівчата, будьте такими, якими ви є. Навіть якщо ви "пампушки", то це не біда. Завжди знайдеться той, хто побачить у вас Дженніфер Лопес", – сказав він.

Оля Цибульська на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше Оля Цибульська розповіла, як не посваритися з чоловіком під час карантину.

Також популярна співачка відверто розповіла про інтим у ліфті.