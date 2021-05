Украинцам покажут уникальное шоу талантов: в чем его "фишка"

Что известно о шоу и каковы его правила?

Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.



Согласно правилам проекта, участники выходят на сцену, чтобы поразить своим певческим талантом уникальное жюри, которое насчитывает 100 музыкальных экспертов - это украинские артисты, которых знает вся страна.

Задача участника - исполнить выбранную композицию так, чтобы как можно больше членов жюри встали и пели вместе с ним. Чем больше людей присоединятся к исполнению песни, тем больше шансов у конкурсанта пройти в финал шоу и побороться за победу.

"Мы снова беремся за совершенно новую для украинского зрителя и не менее масштабную историю. Формат All Together Now уникален как по зрелищности и эмоциональному напряжению, так и по своим правилам. Впервые на отечественном телевидении талант участников будут оценивать сразу сто членов жюри. Это будет действительно народный проект", - говорят авторы шоу на канале "Украина".

Как стать участником шоу?

Сейчас продолжается кастинг вокалистов нового проекта. Для участия в шоу не обязательно быть профессиональным певцом или иметь опыт выступлений на сцене. Петь конкурсанты могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Правда, участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.