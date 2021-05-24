Украинцам покажут уникальное шоу талантов: в чем его "фишка"

Уже скоро украинцы смогут увидеть на своих ТВ-экранах уникальное музыкальное талант-шоу - адаптацию грандиозного проекта по всемирно известному формату All Together Now.
Участники нового вокального проекта от канала "Украина" будут соревноваться за благосклонность необычного жюри, которое поразит своими масштабами.
Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.
Согласно правилам проекта, участники выходят на сцену, чтобы поразить своим певческим талантом уникальное жюри, которое насчитывает 100 музыкальных экспертов - это украинские артисты, которых знает вся страна.
Задача участника - исполнить выбранную композицию так, чтобы как можно больше членов жюри встали и пели вместе с ним. Чем больше людей присоединятся к исполнению песни, тем больше шансов у конкурсанта пройти в финал шоу и побороться за победу.
"Мы снова беремся за совершенно новую для украинского зрителя и не менее масштабную историю. Формат All Together Now уникален как по зрелищности и эмоциональному напряжению, так и по своим правилам. Впервые на отечественном телевидении талант участников будут оценивать сразу сто членов жюри. Это будет действительно народный проект", - говорят авторы шоу на канале "Украина".
Сейчас продолжается кастинг вокалистов нового проекта. Для участия в шоу не обязательно быть профессиональным певцом или иметь опыт выступлений на сцене. Петь конкурсанты могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.
Правда, участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.
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