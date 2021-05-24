Українцям покажуть унікальне шоу талантів: у чому його "фішка"

Уже скоро українці зможуть побачити на своїх ТБ-екранах унікальне музичне талант-шоу - адаптацію грандіозного проєкту за всесвітньо відомим форматом All Together Now.
Учасники нового вокального проєкту від каналу "Україна" змагатимуться за прихильність незвичайного журі, яке вразить своїми масштабами.
Розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, у якій виходитиме це музичне шоу.
Згідно з правилами проєкту, учасники виходять на сцену, аби вразити своїм співочим талантом унікальне журі, яке налічує 100 музичних експертів - це українські артисти, яких знає уся країна.
Завдання учасника - виконати обрану композицію так, щоб якомога більше членів журі встали та співали разом з ним. Що більше людей долучаться до виконання пісні, то більше шансів у конкурсанта пройти у фінал шоу та позмагатися за перемогу.
"Ми знову беремося за цілком нову для українського глядача і не менш масштабну історію. Формат All Together Now унікальний як за видовищністю та емоційною напругою, так і за своїми правилами. Вперше на вітчизняному телебаченні талант учасників оцінюватимуть відразу сто членів журі. Це буде, дійсно, народний проєкт", - кажуть автори шоу на каналі "Україна".
Зараз триває кастинг вокалістів нового проєкту. Для участі в шоу не обов’язково бути професійним співаком або мати досвід виступів на сцені. Співати конкурсанти можуть у будь-кому жанрі, самостійно або у складі вокального колективу.
Правда, брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.
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