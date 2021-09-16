"Україна має талант": стала известна дата премьеры культового шоу

Когда покажут "Україна має талант"

Как стало известно 16 сентября, первый выпуск шоу "Україна має талант" зрители СТБ смогут увидеть уже 23 октября.

Организаторы обещают, что это будет "особый и инновационный сезон проекта".

"На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии", - говорят организаторы.



Кто будет в жюри "Україна має талант"

Лучший талант Украины этой осенью будет выбирать звездное жюри, в которое вошли Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот. Кроме того, будут и приглашенные судьи.

Ведущий нового сезона "Україна має талант" - Григорий Решетник. А все, что происходит за кулисами телекастингов, расскажет и покажет ведущая диджитального бэкстейдж-шоу Jerry Heil.