"Україна має талант": стала известна дата премьеры культового шоу

Уже скоро зрители смогут увидеть первый выпуск 10 сезона культового талант-шоу "Україна має талант".
Когда и где смотреть, кто будет в жюри юбилейного сезона проекта - читайте в нашем материале далее.
Как стало известно 16 сентября, первый выпуск шоу "Україна має талант" зрители СТБ смогут увидеть уже 23 октября.
Организаторы обещают, что это будет "особый и инновационный сезон проекта".
"На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии", - говорят организаторы.
Лучший талант Украины этой осенью будет выбирать звездное жюри, в которое вошли Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот. Кроме того, будут и приглашенные судьи.
Ведущий нового сезона "Україна має талант" - Григорий Решетник. А все, что происходит за кулисами телекастингов, расскажет и покажет ведущая диджитального бэкстейдж-шоу Jerry Heil.
Напомним, недавно организаторы "Маски" показали самого тяжелого участника шоу.